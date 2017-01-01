بولتون في كتابه: ترامب كان يميل لدعم هجوم إسرائيلي ضد ايران

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، نقلًا عن تقارير إعلامية، أن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون، والذي تمت إقالته العام الماضي، كشف في كتابه كيف أبدى ترامب رغبة واستعدادًا لدعم هجوم إسرائيلي على ايران.



وبحسب الموقع، يصف بولتون في الكتاب الذي أطلق عليه "في الغرفة التي يحدث بها هذا" والمتوقع أن يُنشر هذا الأسبوع، كيف أبدى الرئيس الامريكي ملاحظات ألمحت لتأييد محتمل لهذه العملية، وذلك خلال اجتماع جرى عام 2017.



وقال الموقع: إن بولتون في ذلك الاجتماع لم يكن يشغل بعد المنصب الذي أُقيل منه العام الماضي، لكنه شارك في الاجتماع الذي حضره الرئيس، وفي مرحلة معينة تم التطرق إلى قضية إسرائيل، وقال: "حذرت الرئيس أن لا يُضيع جهوده السياسية في محاولة حل أزمة المراوغة بين إسرائيل والعالم العربي. حذرته أيضًا من دعم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبذلك عمليًا الاعتراف بمكانة القدس كعاصمة لإسرائيل".



وتابع بولتون أيضًا: "بموضوع إيران، حذرت ترامب وأوصيته بالانسحاب بسرعة من الاتفاق النووي، وأوضحت له لما استعمال القوة مع الملف النووي الإيراني هي الاحتمال الأخير الذي بقي للولايات المتحدة".



وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن بولتون لم يتطرق إلى استخدام القوة من جانب إسرائيل، لكنه أشار إلى أن الرئيس تطرق إلى الإمكانية في اجتماع، وقال خلاله إنه سيدعم نتنياهو إن قرر اتخاذ مثل هذه الخطوة.



ونقل بولتون عن الرئيس ترامب قوله: إن "إسرائيل لا تستطيع القيام بعملية عسكرية ضد إيران لوحدها بسبب عدم توفر الموارد والقدرات الكافية، خصوصًا في سيناريو تقوم فيه دول عربية بدعم إيران".



كما كشف بولتون أيضًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حاول في شهر آب 2019 على مدار ساعات الاتصال مع الرئيس ترامب هاتفيًا لمطالبته عدم الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال قمة مجموعة السبع التي عُقدت في فرنسا، لكن محاولاته باءت بالفشل.



ووفقًا للموقع، قال بولتون في كتابه: إن "الذي منع إجراء المكالمة بين نتنياهو وترامب كان كبير مستشاريه جاريد كوشنير".



وأثار الإعلان عن نشر كتاب بولتون ضجة في واشنطن، حيث تطرق كل من الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى الموضوع، وكتب ترامب بسلسلة تغريدات: "كتاب جون بولتون المجنون مركب من الأكاذيب والقصص الكاذبة، لقد قال أمورًا جيدة عني حتى اليوم الذي قمت به بإقالته".



وفي تغريدة أخرى أضاف ترامب: "بولتون أحمق وممل ومتذمر وفقط أراد الخروج للحرب. لم يكن لديه أي فهم، تم نفيه وإلقائه بعيدًا بفرح، أي غبي هذا"، وفق تعبيره.



وفي تغريدة أخرى قال: "أيضا الرئيس بوش قام باقإلته، بولتون غير كفؤ".



وبعد يوم من هذا، تطرق بومبيو إلى الكتاب ووصف بولتون "بالخائن".