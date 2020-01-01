اتحاد المقاولين: الإغاثة الإسلامية – بريطانيا نموذج يستحق الإشادة

غزة / سما /

زار وفد من اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، مقر مؤسسة الإغاثة الإسلامية بريطانيا في إطار السعي المتواصل لتعزيز وتطوير علاقة الشراكة بين مؤسستين رائدتين في خدمة الشعب الفلسطيني.

وناقش نقيب المقاولين أسامة جبر كحيل مع مدير عام مؤسسة الاغاثة المهندس منيب أبو غزالة تصميم آليات متطورة لنسج تكامل في العلاقة المشتركة لخدمة قطاع الإنشاءات والمجتمع الفلسطيني.

وأوضح كحيل أن تاريخ العلاقة بين الاتحاد والمؤسسة لم يشهد أي شكاوى من المقاولين في تعاملاتهم مع الإغاثة الإسلامية- بريطانيا، الأمر الذي يجعلها نموذجاً للمؤسسات المشغلة في فلسطين.

وأشاد كحيل بالمؤسسة وإدارتها القائمة على المهنية والنزاهة والشفافية والالتزام بالحقوق الكاملة في تعاقداتها مع المقاولين، معربا عن اعجابه بالفكر الواعي النابع من قيم وأخلاق شعبنا الأصيلة الذي بدا واضحا خلال الحوار مع المهندس أبو غزالة مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للاقتصاد الفلسطيني بطريقة شفافة ومهنية تلبي حقوق ومصالح الجميع.

بدوره أكد المهندس أبو غزالة أن العلاقة المتميزة بين المؤسسة والاتحاد نابعة من حرص الطرفين على الالتزام المهني الدقيق بمنطق العدالة والشفافية.

وشدد م. أبو غزالة على أن تطوير وتوسيع دائرة الشراكة والتعاون هو هدفاً سيتم الشروع فيه في المستقبل ليس في مجال الإنشاءات بل يمتد الى كافة المجالات التي تخدم تطوير وتحسين وسائل المساعدة للشرائح التي تعاني من أزمة في ظل الظروف الراهنة.