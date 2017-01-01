  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

أونروا: فيروس كورونا يتفشى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

الأحد 21 يونيو 2020 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أونروا: فيروس كورونا يتفشى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان


بيروت /سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونورا"، اليوم الأحد، رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين في لبنان.

وجاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الوكالة، عبدالحكيم شناعة، قال فيه إن الفيروس "لم يعد يهدّد المخيمات في لبنان، بل أصبح داخل البعض منها".

ودعا البيان، "جميع اللاجئين في المخيمات إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والحفاظ على المسافة الآمنة، والابتعاد عن الأماكن المكتظة، من منطلق الحرص على الصحة العامة وتحمل الكل لمسؤولياتهم".

وشدد على أن "الدائرة تبذل كل جهد للحفاظ على كرامة أهلنا وشعبنا وصحتهم، ولن تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على صحة اللاجئين".

وأشار إلى أنّ "فريقًا تابعًا لوزارة الصحة سيدخل مخيمي عين الحلوة (جنوبي لبنان) والبداوي (شمالي لبنان) غدًا لإجراء فحوص PCR".

وفي وقت سابق، أجرت وزارة الصحة اللبنانية، و"أونروا"، فحوصات في مخيمات البداوي والمية مية (شمالي لبنان) وشاتيلا (غرب بيروت).

ويبلغ إجمالي إصابات كورونا بلبنان ألفاً و536؛ منها 32 وفاة، وألف و6 حالات تعاف، فيما لم تتوفر إحصائيات عن عدد الإصابات بين اللاجئين.

ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث معطيات لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

#الاونروا #لبنان #مخيمات اللاجئين #فيروس كورونا #اللاجئين الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم "البريج"

الجيش الاسرائيلي يعثر على الجندي "فيشلر" مقتولًا جنوبي البلاد

ام جبر وشاح ... جهاد بازي

قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم

تقرير : الامم المتحدة تأسست في بيت دعارة في سان فرانسيسكو

الرد سيبدأ من غزة.. المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة

مقتل شاب من يطا في جنين رميا بالرصاص

الأخبار الرئيسية

السنوار

معاريف: نتنياهو السر الكبير بالمعادلة مع الفلسطينيين.. والسنوار يبحث عن طريقه لصب الزيت على النار

الرجوب: لن نموت وحدنا إذا حصل الضم.. واستراتيجية القيادة تقوم على ثلاثة مراحل..

صحفي إسرائيلي: بعد فشل التهديد بـ”مسدس فارغ”.. هل سينجح أبو مازن في خطته التالية؟

ملحم يتحدث حول تطورات فيروس كورونا و الرواتب ويعتذر للموظفين

وزيرة الصحة : تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا