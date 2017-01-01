أونروا: فيروس كورونا يتفشى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

بيروت /سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونورا"، اليوم الأحد، رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين في لبنان.

وجاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الوكالة، عبدالحكيم شناعة، قال فيه إن الفيروس "لم يعد يهدّد المخيمات في لبنان، بل أصبح داخل البعض منها".

ودعا البيان، "جميع اللاجئين في المخيمات إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والحفاظ على المسافة الآمنة، والابتعاد عن الأماكن المكتظة، من منطلق الحرص على الصحة العامة وتحمل الكل لمسؤولياتهم".

وشدد على أن "الدائرة تبذل كل جهد للحفاظ على كرامة أهلنا وشعبنا وصحتهم، ولن تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على صحة اللاجئين".

وأشار إلى أنّ "فريقًا تابعًا لوزارة الصحة سيدخل مخيمي عين الحلوة (جنوبي لبنان) والبداوي (شمالي لبنان) غدًا لإجراء فحوص PCR".

وفي وقت سابق، أجرت وزارة الصحة اللبنانية، و"أونروا"، فحوصات في مخيمات البداوي والمية مية (شمالي لبنان) وشاتيلا (غرب بيروت).

ويبلغ إجمالي إصابات كورونا بلبنان ألفاً و536؛ منها 32 وفاة، وألف و6 حالات تعاف، فيما لم تتوفر إحصائيات عن عدد الإصابات بين اللاجئين.

ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث معطيات لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.