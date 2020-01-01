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مجلس المستوطنات يدعو حكومة نتنياهو إلى تطبيق خطة الضم حالًا

الأحد 21 يونيو 2020 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس المستوطنات يدعو حكومة نتنياهو إلى تطبيق خطة الضم حالًا


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن قادة المستوطنات الإسرائيلية، خرجوا ظهر اليوم، في تظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للمطالبة بضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.
 
وبحسب القناة، دعا رئيس مجلس متسوطنات الضفة، دافيدالحياني، رئيس الحكومة نتنياهو إلى "عدم الرضوخ لليسار" وفرض السيادة الأسبوع الجاري.
 
وشدد المجلس في بيان أصدره، أنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع إقامة دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن هذه الأيام مصيرية لمستقبل الضفة الغربية وغور الأردن.
 
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس يدعم فرض السيادة على أقل من 30% من الأراضي المنصوص عليها في خطة السلام الامريكية (صفقة القرن)، وإذا تمت بغور الأردن فعلى هذه الخطوة أن تُتخذ بالتنسيق مع الأردن. مشيرةً إلى أن مكتب غانتس لم يؤكد هذا الخبر.

#نتنياهو #مجلس المستوطنات #اسرائيل #مخططات الضم

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