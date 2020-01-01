معاريف: نتنياهو السر الكبير بالمعادلة مع الفلسطينيين.. والسنوار يبحث عن طريقه لصب الزيت على النار

القدس المحتلة / سما /

معاريف – بقلم الكاتب والمحلل العسكري الاسرائيلي الون بن دافيد "ترتفع درجة الغليان في الاراضي الفلسطينية في الايام الاخيرة ، بغض النظر عما إذا كان هناك إعلان خطة الضم أم لا في يوليو. إن وقف رواتب عشرات الالاف و وقف تصاريح العمال في ظل وقف التنسيق الامني والمدني هو وصفة قابلة للاشتعال. سيكون عباس سعيداً لأن الانفجار سيحدث في غزة وأن الضفة الغربية ستبقى هادئة - حماس تريد العكس تماماً. وقد تكون النتيجة اشتعال كلا الساحتين".

يمكن للسلطة الفلسطينية أن تنفصل عن إسرائيل كما لطفل عمره شهر أن يعلن فك الارتباط عن والدته. حاول جميع رؤساء الجهاز ومسؤولي فتح شرح الأمر لأبو مازن ، لكنه كان مصرا على الإنفصال المُطلق .

خلال الأسبوعين الأولين من الانفصال ، جرت محاولات للتحدث بصمت. قام الجيش الإسرائيلي باعتقالات باستخدام طريقة "علامتين أزرقتين": بارسال رسالة على الواتس اب إلى القائد الفلسطيني الذي على الصلة بالامر ، وعندما يرى أنه قرأها ؛ تبدأ قوات الاحتلال بتنفيذ حملات الإعتقال.

منذ ذلك الحين ، صدرت تعليمات للمسؤولين الفلسطينيين بحظر ضباط الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك على واتساب. الآن لا يوجد من يتم ابلاغه ، ويتم كل أسبوع تنفيذ حوالي 50 اعتقال دون احتكاك.

أصدر محمود عباس تعليمات لاعضاء الاجهزة الامنية بتجنب أي احتكاك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي . عندما تلاحظ نقطة تفتيش فلسطينية دورية عسكرية تدخل جنين لتنفيذ اعتقالات - فهي ببساطة تنسحب وتختفي. وينطبق الشيء نفسه على المنطقة ب. وفي الوقت نفسه ، لم يتوقف السلطة الفلسطينية عن العمل ضد البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي.

لكن في غياب التنسيق ، لم تعد السلطة قادرة على نقل القوات بين المدن للتعامل مع الحوادث المدنية. هكذا قُتل ثلاثة فلسطينيين هذا الشهر في شجار عائلي في حوارة ، وقامت أسرة غاضبة على وفاة احد افرادها بتخريب مستشفى في بيت جالا. يتزايد الشعور بالفوضى.

المشكلة الرئيسية هي وقف التنسيق المدني. لم يوافق محمود عباس على تلقي أموال المقاصة - البالغة800 مليون شيكل – والتي يدفع منها رواتب الموظفين في غزة والضفة الغربية . وهذا يعني أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا بدون رواتب ، بالإضافة إلى 150الف فلسطيني ممن لديهم تصاريح للعمل في إسرائيل والمستوطنات لا يمكنهم تجديد تصاريح عملهم. قريبًا سيظهر غضبهم ، بداية ضد السلطة الفلسطينية ، ولكن سرعان ما سيوجه إلينا .

يحتوي ميناء أشدود على سلع اشتراها الفلسطينيون ، بما في ذلك مئات الأطنان من اللحوم ، ولا أحد يستطيع اخراجها . لا يصل البريد إلى الاراضي الفلسطينية ، وقد اعتادوا أيضًا في السنوات الأخيرة الانغماس في عمليات الشراء من مواقع التسوق الالكترونية . لم ينعكس الاضطراب بعد في ارتفاع المواجهات الشعبية ، ولكن السبب الرئيسي لتراجع المواجهات الشعبية حتى وقت قريب كان الوضع الاقتصادي الجيد في الضفة الغربية .

ما يزعج إسرائيل حقًا هو التنظيم (فتح) . نفس المنظمة التي بالكاد سمعنا عنها منذ الانتفاضة الثانية ، ولكن في الأشهر الأخيرة أثبتت مرة أخرى أنها أكثر القوى فعالية على الأرض. أكثر من 30 الف مسلح . عندما اندلعت كورونا ، دعتهم قوات الأمن للمساعدة في فرض الإغلاق. في لحظة ، أظهروا قدرة وسيطرة تنظيمية . إن التنظيم لا يتلقى تعليمات من محمود العالول ، رئيس فتح الفعلي ، ولكنه يعمل تحت القادة المحليين. ولا يزال عناصره معجبون بمروان البرغوثي ويستمعون إلى توفيق الطيراوي ، رئيس المخابرات السابق والمعارضين البارزين لعباس اليوم. بقرار من احدى قادته المحليين , يمكن للتنظيم تغيير الواقع على الأرض ، سواء من خلال شن هجمات نارية وتشجيع المظاهرات العنيفة. في غضون ذلك ، تجنب جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغريبة ، خوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسخين الجو . لكن أي حادث قد يشعل الجمر ويعيد إشعال المواجهات الشعبية و العمليات الفردية .

السنوار يراقب الأحداث من غزة ويبحث عن طريقه لصب الزيت على النار. لا يزال منتشيا بالمجاملات التي تلقاها في التعامل مع كورونا لكنه يرى القطاع ، مع مليوني نسمة ، يتدهور هذا الشهر إلى أكثر من 50 ٪ من البطالة. و منع مغادرة العمال لإسرائيل (خوفاً من عودتهم مع كورونا) ومعابر البضائع في غزة ، التي يديرها مسؤولو السلطة الفلسطينية - توقفت عن العمل .

كل هذا يحدث بعد شهور من الهدوء و توقف مسيرات العودة . ، ولكن إذا شعر أن الانتقادات ضده تتزايد - فسوف يسارع إلى توجيهها نحو إسرائيل.

صاروخ يضرب ويجر رداً إسرائيلياً أو استئناف البالونات والحرائق يمكن أن يقودنا بسهولة إلى مسار تصادم في غزة ، على الرغم من أن السنوار وحماس ليسا مهتمين للغاية. يوصي جيش الاحتلال الإسرائيلي بشدة بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية لغزة - خروج العمال والأموال القطرية ، وإجراء المزيد من المشاريع المهمة والتقدم في قضية السجناء والمفقودين.

السر الكبير في المعادلة مع الفلسطينيين هو ما يوجد في راس شخص واحد، نتنياهو. لا الجيش الإسرائيلي ولا شركاؤه في الائتلاف يعرفون ما يخطط نتنياهو للإعلان عنه ، ومن المشكوك فيه ما إذا كان قد اتخذ القرار بالفعل.

ما هو واضح هو أنه حتى إعلان الحد الأدنى لضم الكتل الاستيطانية بإجماع اسرائيلي سيثير رد فعل شديد من الأردن ، الشريك الأقرب لإسرائيل في المنطقة. من غير الواضح كيف سيكون ردة الفعل الفلسطينية. يستعد جيش الدفاع لسيناريوهات تتراوح من رد فعل طفيف لزيادة الاحتكاك إلى صراع واسع النطاق في الساحتين الفلسطينيين بالضفة وغزة.