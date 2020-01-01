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اشتية يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين

الأحد 21 يونيو 2020 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين


رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس.

وبحث اشتية مع سفير نيكاراغوا، تأثير وباء كورونا على البلدين، وتبعات خطط الضم الإسرائيلية على إقامة الدولة الفلسطينية وعلى مبدأ الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية.

وعبّر اشتية عن شكره لمواقف نيكاراغوا الداعمة لفلسطين ولشعبها في المحافل الدولية، والنابعة من العلاقة التاريخية بين الشعبين.

ومن جانبه، نقل موراليس تحيات الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا، مؤكدا إيمان بلاده بعدالة القضية الفلسطينية وأن حكومته وشعبه سيبقيان دائماً إلى جانب فلسطين.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #نيكاراغوا

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