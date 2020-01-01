اجتماع يناقش الوضع الصحي في نابلس على خلفية الاندفاعة الكبيرة للكورونا

نابلس / سما /

عقد في محافظة نابلس، اليوم الاحد، اجتماع ضم المحافظ اللواء ابراهيم رمضان، واعضاء اللجنة الصحية

ومدراء المستشفيات الحكومية والاهلية والخاصة والمراكز الطبية المختلفة، الى جانب نائب المحافظ عنان الاتيرة ومدير الصحة الدكتور رامز دويكات.

وناقش المجتمعون العديد من القضايا المتعلقة بالحالة الوبائية وآلية العمل الواجب اتباعها، واحتياجات المحافظة الصحية في ظل ارتفاع عدد المصابين بالكورونا في المحافظة الى 27 اصابة حتى صباح الاحد.

وأعرب رمضان عن شكره لكافة الكوادر الطبية العاملة والتي تقوم بجهود عظيمة في مواجهة هذا الفيروس. كما أكد على استمرار التعاون وبذل المزيد من الجهود لدعم ومساندة المراكز الصحية وتوفير الاحتياجات الصحية اللازمة من اجل تدعيم خط الدفاع الاول في مواجهة فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة التزام المؤسسات بكافة التدابير الصحية والوقائية اللازمة خاصة بعد ظهور اصابات في بعض المراكز الصحية مما يشكل خطورة كبيرة.

واشار الى ان التزام الكوادر الطبية بمعايير وشروط السلامة الصحية والوقائية حال دون انتقال هذا الفيروس الى زملائهم وهذا يدل على ان الوقاية والالتزام بشروط السلامة والوقاية له دور كبير في حماية الاخرين من الاصابة بالعدوى.