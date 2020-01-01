إغلاق تام بمدينة نابلس لحصر المصابين بفيروس كورونا

نابلس / سما /

عم الاغلاق التام كافة ارجاء مدينة نابلس اليوم الأحد بناء على قرار رئيس الوزراء وتعليمات محافظ نابلس، في سبيل حصر المصابين بفيروس كورونا.

وانتشرت منذ ساعات الصباح قوة من الشرطة والاجهزة الامنية في محيط المدينة وداخلها، لمتابعة التزام أصحاب المحلات ومتابعة المركبات والمارة.

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية قد اعلن عن اغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة تنتهي مساء الاثنين، على اثر الارتفاع المتزايد لاعداد المصابين واتساع دائرة المخالطين.

فيما قرر محافظ نابلس فرض اجراءات مشددة خلال هذين اليومين، لاتاحة المجال امام عمل الطواقم الطبية لتحديد الخريطة الوبائية، وشملت الاجراءات تقييد الحركة واغلاق كافة القطاعات باستثناء الصيدليات والافران ومحلات السوبرماركت.