السفير الروسي: موسكو ستواصل وتعزز دعمها لفلسطين

رام الله / سما /

قال السفير الروسي في رام الله د. غوتشا بواتشيدزة، الأحد، لوفد اللجنة الشعبية للدفاع عن سورية في فلسطين، إن روسيا ستواصل دعمها للشعبين السوري والفلسطيني وستعززه.

واشار الى اهمية الوحدة السورية والوحدة الفلسطينية في مواجهة التحديات، واكد على ثبات الموقف الروسي ازاء الحقين الوطنيين للشعبين السوري والفلسطيني.

وسلم اعضاء وفد اللجنة الشعبية للدفاع عن سورية، السفير بواتشيدزة، رسالة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يناشدون فيه القيادة الروسية بتعزيز دعمها لصمود الشعبين السوري والفلسطيني.

كما نقل الوفد معاناة المقدسيين في ظل تضييق الخناق على القدس واهلها من خلال مشاريع الاحتلال التهويدية الجائرة.