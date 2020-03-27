سفارتنا في تركيا تصدر بيانا مهما حول عودة العالقين

انقرة /سما/

أصدرت سفارة فلسطين في تركيا إعلاناً استكمالي للإعلان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين أمس السبت 20/06/2020، بالمباشرة بترتيبات عودة المواطنين العالقين والطلاب في الجمهورية التركية وشمال قبرص، وذلك استنادا إلى الترتيبات والتفاهمات التي تمت من جانبنا الفلسطيني الرسمي مع الجانب الرسمي الأردني.

وأوضحت السفارة أنه واستنادا الى هذه الترتيبات والتفاهمات سيتم البدء بتسيير الرحلات على متن طائرات الملكية الأردنية من إسطنبول الى عمان يوم الإثنين 29/06/2020، ويوم الثلاثاء 30/06/2020، وستكون الرحلات بالتتابع حتى إجلاء الجميع.

وأضافت أنه جرى تغيير المواعيد قليلا عما ورد في بيان وزارة الخارجية والمغتربين بسبب نظام منع التجول الذي سيطبق في تركيا يوم الأحد 28/06/2020 كجزء من إجراءات مكافحة "كورونا".

وأشارت إلى وبحسب الترتيبات سيتم نقل المواطنين من مطار الملكة علياء الدولي الى معبر الكرامة مباشرة بواسطة الحافلات.

وطالبت المواطنين الانتباه للملاحظات التالية:

1-أسعار التذاكر كما حددتها الملكية الاردنية وتشمل أجرة النقل البري من المطار الى الجسر على الدرجة السياحية هي 306 دينار أردني، علما انه يحق لكل مسافر على الدرجة السياحية أن يحمل معه حقيبة واحدة بوزن 23 كيلو، وفي يده على الطائرة بوزن 7 كيلو.

2-بالنسبة للطلاب والطالبات الذين يدرسون في تركيا وقبرص التركية فعليهم ان يكونوا متأكدين من أن جامعاتهم تسمح لهم بالسفر وان يأخذوا بعين الاعتبار احتمالات الصعوبات في العودة الى تركيا، وعلى مسؤوليتهم الشخصية.

3-لمن يتمكنون من الحجز وشراء التذاكر يتوجب عليهم التواجد في مطار إسطنبول الدولي قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع.

4-للطلبة الموجودين في قبرص التركية وقبل شرائهم تذاكر السفر على هذه الرحلات أن يكونوا متأكدين من إمكانية سفرهم من شمال قبرص بحرا أو جوا والوصول الى مطار إسطنبول قبل موعد الاقلاع بثلاث ساعات.

5-مطلوب من جميع المسافرين الكرام التقيد التام بالإجراءات الصحية المطلوبة بما في ذلك المحافظة على المسافات والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات.

للحجز وشراء التذاكر

يمكن للراغبين بالعودة إلى الوطن من مواطنينا العالقين وطلابنا الاعزاء ممن سجلوا بياناتهم على الرابط الخاص على موقع السفارة والذين جرى رفع اسماؤهم الى أشقائنا في الجانب الأردني حجز وشراء تذاكرهم بإحدى الطرق التالية:

1-شراء التذاكر اونلاين مباشرة من الملكية من خلال منصة خاصة والتي تم تفعيلها خصيصا للرحلات من إسطنبول وتعتمد رقم الهوية الفلسطينية (وهذه الطريقة هي المفضلة) ويتم الدخول إلى المنصة عن طريق الرابط التالي:

https://repat.rj.com

2-من خلال مكاتب الملكية الأردنية في المملكة الاردنية الهاشمية.

3-من خلال مكتب الملكية الأردنية في إسطنبول اعتبارا من صباح يوم الاثنين 22/06/2020 على العنوان التالي:

Royal Jordanian Airlines

Harbiye, Cumhuriyet Cad. Safir

Apt. No:203, 34373 Şişli/İstanbul - Avrupa

02123688138/39

https://maps.app.goo.gl/KjdVRhmKBNdgw8KR7

وطالبت المواطنين الزائرين لمكتب الملكية الأردنية في إسطنبول التعاون مع موظفي المكتب لتسهيل الأمر، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات خلال التواجد في المكتب.

ونوهت أن التسجيل على الرابط الخاص بالعالقين لمواطني الضفة الغربية والقدس والذي اعلنته السفارة يوم 27/03/2020 سيبقى مفتوحا حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم، ويرجى من المواطنين الراغبين بالعودة تسجيل بياناتهم قبل الإغلاق.

http://www.embassyofpalestine.org.tr/Home/Stucked