وزارة الاقتصاد وسلطة الأراضي تجريان مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال في غزة

غزة / سما /

أجرت وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة الأراضي في قطاع غزة، اليوم الأحد، مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال في محافظات القطاع.

وقال مدير دائرة مقالع الرمال محمد المدهون، في بيان صحفي، إن الطواقم الهندسية بالإدارة العامة للمصادر الطبيعة بالوزارة وبالتعاون مع سلطة الأراضي، أجرت مسحاً ميدانياً لمقالع الرمال في محافظات قطاع غزة.

وذكر المدهون، أن المسح يهدف الى معرفة كميات الرمال المتواجدة والمتوفرة حاليا في قطاع غزة لوضع تصورات وآليات لتفادي نقص كميات الرمال ومحاولة وضع بدائل في المراحل القادمة.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وأكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، أن وزارة الاقتصاد الوطني تتابع العمل في مقالع الرمال لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين.

وقال بنات خلال زيارة ميدانية لمقالع الرمال في المحافظة الوسطى، إن العمل متواصل في كافة المقالع بمحافظات قطاع غزة، مؤكداً أن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.

وأشار، الي أنه تم معاينة مناسيب الرمال في مقلع العودة شرق محافظة دير البلح ومقلع الحشاشين بمحافظة خان يونس وموقع المقبرة في محافظة رفح.

الإدارة العامة لحماية المستهلك

وفي سياق أخر، نظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة خلال اليومين الماضيين أكثر من 170 زيارة تفتيشية على الأسواق في كافة محافظات قطاع غزة ، لمتابعة مدى التزامها بالتعليمات والشروط الصادرة عن الوزارة .

وأعلنت الإدارة أتلافها لعدد من المنتجات منتهية الصلاحية، والمخالفة للمواصفات الفلسطينية، موضحة انه تم تحرير 14 محضر ضبط واستدعاء بحق المخالفين لإجراءات الوزارة.

الإدارة العامة للصناعة

من جانبها، جددت الإدارة العامة للصناعة (قسم الصناعات الغذائية) في الوزارة، التراخيص لعدة مخابز في محافظة رفح، بعد زيارات ميدانية نظمتها بالتعاون مع بلدية رفح ،في إطار المتابعة والمراقبة لعملها .

وتابعت طواقم الإدارة قرار وكيل الوزارة رشدي وادي، حول إدخال الإجهزة الكهربائية المستعملة من المعبر.

ونفذت 35 زيارة وحررت 3 محاضر ضبط لتجار مخالفين سيتم تحويلهم للشؤون القانونية.

وشارك قسم الصناعات المعدنية و الحرفية بالإدارة في لجنة خارجية مع الدفاع المدني لمعايرة خزانات الوقود في مستودع رفح، وصهاريج الوقود المتنقلة.