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نقابة الأطباء المصرية تنعى 6 من أعضائها توفوا بـ "الكورونا"

الأحد 21 يونيو 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء المصرية تنعى 6 من أعضائها توفوا بـ "الكورونا"


القاهرة /سما/

نعت نقابة الأطباء المصرية، 6 أطباء من أعضائها، توفوا جراء إصابتهم بعدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت النقابة أن الأطباء الراحلين، من مختلف الاختصاصات الطبية، وبعضهم كان يدرس في كليات الطلب المصرية. 

في وقت سابق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر قال إبراهيم الزيات، إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس "كورونا" المستجد، والتي تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ 430 إصابة، فيما بلغ عدد الأطباء المتوفين بسبب المرض 78 طبيبا. وأشار إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والمتوفين بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر المتوفين حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

#نقابة الاطباء #مصر #كورونا

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