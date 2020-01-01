مشروع تطوير شبكة الكهرباء بمحررة "عين جالوت" غرب خانيونس

غزة / سما /

بدأت شركة توزيع الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الزراعة (إدارة المحررات) وسلطة الطاقة في قطاع غزة، بتنفيذ مشروع تطوير شبكة الكهرباء بمحررة "عين جالوت" غربي محافظة خانيونس، بتكلفة مالية تقدر 500,000 شيكل.

وذكرت إدارة المحررات أنه خلال هذا المشروع سيتم إعادة هيكلة وتأهيل الشبكة بشكل كامل مما يساهم في توفير خدمة التيار الكهربائي بشكل أفضل في المنطقة المذكورة مما يشكل دعما القطاع الزراعي بكافة أنواعه.

تجدر الاشارة الى أنه تم إدراج إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في كافة مناطق المحررات ضمن خطة الوزارة لعام 2020م وسيتم تنفيذها على عدة مراحل.