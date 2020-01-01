الصين تبدأ المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل لـ"كورونا"..

بكين /وكالات/

بدأ باحثون صينيون مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس "كورونا" المستجد على البشر، وهو واحدٌ من بينِ ستةِ لَقاحات محتملة يَختبرها العلماء الصينيون.

وقال معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، اليوم الأحد، إن باحثين صينيين بدأوا مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل لوباء "كوفيد-19"، على البشر، وذلك في إطار مساعيهم لتقييم فعالية اللقاح وسلامته.

ودخل نحو عشرة لقاحات مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن الجائحة تتسارع وتيرتها وأن "العالم أصبح في مرحلة جديدة وخطيرة".

وأوضح المعهد، أنه بدأ بالمرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح وهو واحد من ستة لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر وذلك فىي أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها حوالي 200 شخص منذ مايو أيار.

وستحددُ المرحلةُ الثانية الجرعةَ اللازمة، وتواصلُ تقييمَ ما إذا كانَ اللَقاحُ بإمكانهِ أنْ يستحثَ نظامَ المناعة في الأصحاء بشكلٍ آمن.

ودخلتْ نحوُ عَشَرةِ لَقاحاتٍ مراحلَ مختلفةً من الاختبارات البشرية على مستوى العالم، غيرَ أنّ أياً منها لم يدخلْ مرحلةَ الاختباراتِ الثالثة على نطاقٍ واسع، وهي خطوةٌ ضرورية للحصول على موافقةِ السلطاتِ المَعنية على طرحهِ في السوق.

هذا وسجل بر الصين الرئيسي، اليوم 26 حالة إصابة جديدة بالفيروس فيما سجل في اليوم الماضي 27 حالة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في بيان أن من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في بكين وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم.