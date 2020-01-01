وزير العمل يؤكد على قرار منع العمل قطعياً في المستوطنات

رام الله / سما /

شدد وزير العمل نصري أبو جيش على ضرورة التقيد بقرار رئيس الوزراء بمنع العمل قطعيا في المستوطنات، مشيرا الى ان الوزارة تتواصل بشكل متواصل مع كافة العمال العاملين داخل الخط الأخضر والطلب منهم التقيد بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة والالتزام بالعمل داخل المنشآت وتجنب المخالطة.

وأوضح أبو جيش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، بأنه وحسب الخريطة الوبائية فإن أعداد المصابين الكبيرة خاصة في محافظتي الخليل ونابلس ليس لها علاقة بالعمال وإنما نتيجة التزاور من أبناء شعبنا في الداخل المحتل، مضيفا ان ما نسبته 85% من العمال داخل الخط الأخضر يعملون داخل المنشآت وهم الأقل مخالطة مع الناس هناك.

وبشأن مسألة تأمين قروض ميسرة وشبه صفريّة للمنشآت الصغيرة التي تضررت بسبب بفيروس كورونا، أوضح وزير العمل د. نصري أبو جيش بأن الوزارة تعمل جاهدة من خلال التواصل مع مكتب رئيس الوزراء وعدد من المؤسسات لتأمين مبالغ إضافية أكبر لا تقل عن 10 ملايين دولار لتغطية الطلبات التي يفوق عددها 700 طلب.

وأشار أبو جيش إلى أن هناك معايير دقيقة جدا ويتم فرزها من خلال صندوق التشغيل بالوزارة ومؤسسة فاتن للتأكد من تضرر المنشأة بسبب الفيروس، محذرا في السياق أي منشأة لا تلتزم بقرارات الوزارة خاصة في فصل عمالها أو عدم إعطاءهم حقوقهم فإنها لن تنال من هذه القروض.

يذكر أن وزارة العمل منحت حوالي 140 منشأة تضررت منذ بدء ظهور جائحة "كورونا" قروضا ميسرة بقيمة 2 مليون وتجري الان بذل كافة الجهود لتأمين مبالغ إضافية أكبر.