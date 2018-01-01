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هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد تطلقان الموقع الإلكتروني للشمول المالي في فلسطين

الأحد 21 يونيو 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد تطلقان الموقع الإلكتروني للشمول المالي في فلسطين


رام الله / سما /

أطلقت هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني للشمول المالي www.financialinclusion.ps))، الذي يشكل قناة اتصال ومصدرا رئيسيا للمعلومات عن الشمول المالي في فلسطين.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الموقع الذي تم إنشاؤه اعتمادا على أكثر البيئات التكنولوجية حداثة يعد منصة لكافة المبادرات المتعلقة بالتوعية بالقطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، حيث يحتوي على البيانات المتعلقة بقياس مستويات الشمول المالي والخدمات المالية المتوافرة في فلسطين وآلية الوصول إليها واستخدامها.

ويتيح الموقع لزواره إمكانية المشاركة التفاعلية والتنقل من خلال روابط على الصفحة الرئيسية إلى مواقع عدة ذات صلة بالشمول المالي، فضلا عن إمكانية طرح المواطنين لاستفساراتهم من خلال البريد الالكتروني الذي يوفره الموقع للتواصل مع الجمهور.

ومن الجدير ذكره، أن إطلاق هذا الموقع يأتي كإحدى خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين التي تم إطلاقها عام 2018، والتي تهدف إلى "تطوير القطاع المالي ليلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، وزيادة نسب الشمول المالي في فلسطين"، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع المالي في تقديم خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع المستهدفة، وزيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية لفئات المجتمع المختلفة، ونشر التوعية المالية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية، والحد من مخاطر القطاع غير الرسمي، والإقصاء المالي لبعض فئات المجتمع.

#سلطة النقد #هيئة سوق رأس المال

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