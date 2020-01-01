مجدلاني يصدر قرارا بتشديد الرقابة على عمل المؤسسات الإيوائية

رام الله / سما /

أصدر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قرارات تتعلق بتشديد الرقابة على عمل المؤسسات الإيوائية، خصوصا التي ترعى المسنين والأشخاص ذوي الاعاقة والاطفال والنساء والأيتام، مع التأكيد على استمرار منع زيارة هذه المؤسسات تحت طائلة المسؤولية، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا.

وشدد مجدلاني على أن الأولوية في هذه الظروف هي حماية النزلاء وحفظهم ومنع إصابتهم بالمرض، وأن هذا لا يتحقق إلا بتطبيق صارم لإجراءات السلامة العامة.

وقال: "إن كبار السن هم ذاكرتنا الجماعية أمام محاولات الطمس والإقصاء والاجتثاث، وهم أصحاب الرواية الحقيقية، وأصل الحكاية، والحفاظ عليهم واجب أخلاقي واجتماعي وديني وحقوقي".

وأضاف: "احموا كبار السن ووفروا لهم كل سبل العناية والرعاية والحماية، كي لا يصابوا بهذا الفيروس الخطير، وابقوا بينهم وبين الناس مسافة مناسبة تحافظ على فكرة التباعد الاجتماعي، والتزموا بإجراءات السلامة حتى تمر هذه الجائحة بأقل الأضرار والخسائر".