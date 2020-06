بالفيديو: "حزب الله" يهدد بإطلاق صواريخ عالية الدقة على مدينة تل أبيب

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية، الضوء على الشريط المصور الذي بثه حزب الله اللبناني وهدد خلاله بإطلاق صواريخ عالية الدقة على المدن الرئيسية في إسرائيل.



وحسب الشريط المصور الذي بثه الإعلام الحربي لـ"حزب الله" فإن هذه الصواريخ تستطيع ضرب "أهداف دقيقة للغاية" في أي مكان في إسرائيل.



ويلاحظ في الشريط المصور الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهور إحداثيات أهداف متعددة على الأراضي الإسرائيلية، بينما في الخلفية يسمع صوت الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، وهو يتوعد بوابل من الصواريخ على هذه الأهداف.



ويقول نصر الله: "إننا اليوم لسنا فقط قادرين على ضرب تل أبيب كمدينة، وإنما إن شاء الله وبحول الله وقوته، قادرون على ضرب أهداف محددة جدًا في تل أبيب. وفي أي مكان من فلسطين المحتلة".



وفي نهاية التسجيل المصور، يظهر نص باللغة العبرية والعربية يشير إلى ما يلي: "مهما فعلت لقطع الطريق فقد انتهى الأمر، وأنجز الأمر".



ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها: إن لدى حزب الله ترسانة من الصواريخ تزيد على 150 ألف صاروخ، لكن عددًا صغيرًا منها فقط مزود بنظام توجيه عالي الدقة.



وتخشى إسرائيل من أنه في حالة حرب جديدة مع "حزب الله"، بأن يشن الحزب هجومًا بالصواريخ الدقيقة للغاية يستهدف بها القوات الإسرائيلية والمواقع الحساسة.



وبهذا الصدد، حمل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لبنان وحكومته عن أي هجوم قد يشنه حزب الله ضد أهداف إسرائيلية، مضيفًا أن نشاط الحزب يتزايد باستمرار.

#Lebanon: #Hezbollah war media center released a video showing the coordinates of highly sensitive Zionist military sites all over #Palestine. Video plays a part of a speech by Sayyed Nasrallah in which he concludes: "Mission Accomplished." pic.twitter.com/S13MNeCcj3