  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بالفيديو: "حزب الله" يهدد بإطلاق صواريخ عالية الدقة على مدينة تل أبيب

الأحد 21 يونيو 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: "حزب الله" يهدد بإطلاق صواريخ عالية الدقة على مدينة تل أبيب


القدس المحتلة / سما /

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية، الضوء على الشريط المصور الذي بثه حزب الله اللبناني وهدد خلاله بإطلاق صواريخ عالية الدقة على المدن الرئيسية في إسرائيل.
 
وحسب الشريط المصور الذي بثه الإعلام الحربي لـ"حزب الله" فإن هذه الصواريخ تستطيع ضرب "أهداف دقيقة للغاية" في أي مكان في إسرائيل.
 
ويلاحظ في الشريط المصور الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهور إحداثيات أهداف متعددة على الأراضي الإسرائيلية، بينما في الخلفية يسمع صوت الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، وهو يتوعد بوابل من الصواريخ على هذه الأهداف.
 
ويقول نصر الله: "إننا اليوم لسنا فقط قادرين على ضرب تل أبيب كمدينة، وإنما إن شاء الله وبحول الله وقوته، قادرون على ضرب أهداف محددة جدًا في تل أبيب. وفي أي مكان من فلسطين المحتلة".
 
وفي نهاية التسجيل المصور، يظهر نص باللغة العبرية والعربية يشير إلى ما يلي: "مهما فعلت لقطع الطريق فقد انتهى الأمر، وأنجز الأمر".
 
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها: إن لدى حزب الله ترسانة من الصواريخ تزيد على 150 ألف صاروخ، لكن عددًا صغيرًا منها فقط مزود بنظام توجيه عالي الدقة. 
 
وتخشى إسرائيل من أنه في حالة حرب جديدة مع "حزب الله"، بأن يشن الحزب هجومًا بالصواريخ الدقيقة للغاية يستهدف بها القوات الإسرائيلية والمواقع الحساسة.
 
وبهذا الصدد، حمل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لبنان وحكومته عن أي هجوم قد يشنه حزب الله ضد أهداف إسرائيلية، مضيفًا أن نشاط الحزب يتزايد باستمرار.

بالفيديو: "حزب الله" يهدد بإطلاق صواريخ عالية الدقة على مدينة تل أبيب
#حزب الله #اسرائيل #صواريخ

الأكثر قراءة اليوم

تطورات دراماتيكية ..السيسي يقرر التدخل العسكري في ليبيا

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم "البريج"

الجيش الاسرائيلي يعثر على الجندي "فيشلر" مقتولًا جنوبي البلاد

ام جبر وشاح ... جهاد بازي

قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم

تقرير : الامم المتحدة تأسست في بيت دعارة في سان فرانسيسكو

مقتل شاب من يطا في جنين رميا بالرصاص

الأخبار الرئيسية

صحفي إسرائيلي: بعد فشل التهديد بـ”مسدس فارغ”.. هل سينجح أبو مازن في خطته التالية؟

ملحم يتحدث حول تطورات فيروس كورونا و الرواتب ويعتذر للموظفين

وزيرة الصحة : تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الرد سيبدأ من غزة.. المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة

غانتس : الضم يجب أن يكون بشكل ضيّق وبالتنسيق مع الأردن