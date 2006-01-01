العثور على 215 جثة في مقابر جماعية في المكسيك

وكالات / سما /

عثرت الشرطة المكسيكية على 215 جثةً على الأقل بين كانون الثاني وأيار في تسع مقابر جماعية قرب غوادالاخارا في ولاية خاليسكو غرب المكسيك، كما أعلن السبت مدعي عام الولاية.

واستخرجت 157 جثةً في كانون الثاني ، و58 جثة أخرى خلال أشهر آذار ونيسان وأيار ، وفق ما أعلن المدعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو.

وسيجري أيضاً تحليل خمس مقابر جماعية أخرى ويمكن لذلك أن يرتفع عدد الجثث المكتشفة، وفق سوليس.

ولم تتراجع الأنشطة الإجرامية في المكسيك رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويرجع خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان العنف الذي ينهش المكسيك إلى العملية العسكرية التي أطلقت ضد الجريمة المنظمة منذ 2006.

وسجلت نحو 287 ألف عملية قتل في البلاد، لكن من غير الواضح كم منها مرتبطة بالحرب القائمة بين العصابات الإجرامية.