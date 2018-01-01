  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

بركان إندونيسي ينفث رمادا إلى ارتفاع 6 كيلومترات

الأحد 21 يونيو 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بركان إندونيسي ينفث رمادا إلى ارتفاع 6 كيلومترات


وكالات / سما /

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة في إندونيسيا مرتين صباح اليوم الأحد، حيث نفث عمودا من الرماد الساخن لارتفاع يصل إلى 6 كيلومترات في الهواء.

وقال مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية إن الثوران الأول وقع الساعة(02:13 بتوقيت جرينتش) واستمر لمدة 328 ثانية، وحدث الثوران الثاني بعد ذلك بـ14 دقيقة واستمر لمدة 90 ثانية تقريبا.

وتسببت الثورانان في سقوط أمطار من الرماد على بعض القرى الواقعة على منحدرات الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2930 مترا.

ونصح المركز القرويين بالاحتفاظ بالهدوء والبقاء خارج منطقة حظر نصف قطرها 3 كيلومترات حول فوهة البركان.

وكانت حالة البركان تدعو إلى الحذر، حيث تم إطلاق ثاني أعلى مستوى تنبيه في النظام ذي المستويات الأربع، منذ أيار/مايو 2018، بعد سلسلة من نوبات الثوران التي أطلقت أعمدة من الرماد الساخن يصل ارتفاعها إلى 5ر5 كيلومترات.

#بركان

الأكثر قراءة اليوم

تطورات دراماتيكية ..السيسي يقرر التدخل العسكري في ليبيا

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم "البريج"

الجيش الاسرائيلي يعثر على الجندي "فيشلر" مقتولًا جنوبي البلاد

معهد أمريكي يكشف عن خارطة "الضم" التي خططت لها إسرائيل والخيارات المطروحة..!

ام جبر وشاح ... جهاد بازي

قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم

تقرير : الامم المتحدة تأسست في بيت دعارة في سان فرانسيسكو

الأخبار الرئيسية

ملحم يتحدث حول تطورات فيروس كورونا و الرواتب ويعتذر للموظفين

وزيرة الصحة : تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الرد سيبدأ من غزة.. المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة

غانتس : الضم يجب أن يكون بشكل ضيّق وبالتنسيق مع الأردن

مقتل شاب من يطا في جنين رميا بالرصاص