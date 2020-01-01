فيديو.. شكران مرتجى تغني لوالدتها

وكالات / سما /

شاركت الممثلة ​شكران مرتجى​ متابعيها على تطبيق إنستغرام فرحتها باحتفالها بيوم ميلاد والدتها المسنة وذلك من خلال مقطع فيديو برفقة الأخيرة وغنت لها بحماس وحب.

وظهرت النجمة السورية في المقطع على طبيعتها وتجلس بين يدي والدتها كالطفلة وتغني لها باهتمام أغنية الميلاد، الأمر الذي نال إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أثنوا على عطفها واهتمامها الكبير بوالدتها.

وعلّقت مرتجى على المقطع بكلمات عفوية ومن القلب قالت فيها: “حابة شارك معكم هاليوم الغالي ع قلبي مشان تدعو لأمي بالصحة والعافية وطولة العمر”. وأضافت: “بعيد ميلادها هي هلق بنتي مو بس أمي وبشوف الدنيا من عيونها الخضر أحلى جوزائية بالعالم الله يخليلكن أمهاتكن ويرحم أمهات اللي أمهاتهم برحمة الله بحبكم”.