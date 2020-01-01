فيديو.. حلا شيحة تكشف سبب طلاقها

وكالات / سما /

الفنانة حلا شيحة ضيفة على برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، حيث تحدثت عن تجربتها مع الطلاق وقرار عودتها إلى الفن.

قالت الفنانة حلا شيحة في لقاء تلفزيوني إن أسرتها كانت الحبل الذي يربطها وجعلها تتخذ قرار العودة إلى الفن، كما أكدت على أن قرار الانفصال كان الأفضل لأسرتها كلها، رغم انقسام أولادها الأربعة، حيث يعيش معها ابنها وابنتها الصغيران، بينما تعيش البنتان الكبيرتان مع طليقها، وأن علاقتها بهما جيدة للغاية وعلى تواصل معهما دائماً.

وأكدت حلا أن السبب الرئيسي لطلاقها شخصي بعدما شعرت أنها لن تستطيع أن تستمر في حياتها معه، ولم يكن الفن هو السبب الرئيسي لطلاقها، مضيفة أن علاقتها بطليقها يشوبها الاحترام.

