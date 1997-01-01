الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثين

وكالات / سما /

احتفل الأمير وليام، الوريث الثاني في ترتيب وراثة عرش بريطانيا، بعيد ميلاده الثامن والثلاثين في حفل خاص اليوم الأحد.

ونشر قصر كنسينجتون عبر تويتر صورة جديدة للأمير وليام مع أطفاله الثلاثة: الأمير جورج (6 أعوام) والأميرة شارلوت (5 أعوام) والأمير لويس (عامان).

وقال القصر إن زوجة الأمير وليام، دوقة كامبريدج كاترين ميدلتون (38 عاما)، التقطت الصورة في وقت سابق من هذا الشهر.

يشار إلى أن وليام هو الثاني في ترتيب وراثة العرش خلفا للملكة إليزابيث الثانية (94 عاما) بعد والده الأمير تشارلز (71 عاما) .

وكان وليام، الابن البكر لتشارلز والراحلة ديانا، أميرة ويلز، التي توفيت في حادث سيارة عام 1997، قد خدم في القوات المسلحة البريطانية لمدة سبعة أعوام ونصف العام في العشرينات من عمره، وكان يتدرب كطيار للهليكوبتر.

وفي الأعوام الأخيرة، أبرز دعمه لرعاية الصحة العقلية والمشردين والحفاظ على البيئة وغيرها من النواحي الخيرية.