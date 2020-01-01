نتنياهو: جميع التوقعات الأخيرة بشأن انتشار كورونا قاسية

القدس المحتلة / سما /

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، إلى تقرير شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الذي نُشر أمس، وجاء في إن البلاد تدخل موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال إن اطلع على "توقعات مختلفة لجهات مختلفة، وجميع هذه التوقعات قاسية".

ويعتزم نتنياهو عقد اجتماع للجنة الوزارية للجم كورونا، "كابينيت كورونا"، غدا، وسيتم خلاله "البحث في الخطوات المطلوبة للجم انتشار الوباء"، مضيفا أنه "إذا لم نغير على الفور سلوكنا بما يتعلق بوضع كمامات والحفاظ على مسافة، فإننا سنجلب على أنفسنا، خلافا لرغبتنا، إعادة الإغلاقات".

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات في البلاد، وطالبتها الاستعداد لإعادة الفتح الفوري لأقسام كورونا، وذلك بسبب الارتفاع اليومي بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتحذيرات من موجة ثانية لكورونا.

وشملت التعليمات كافة المستشفيات والمراكز الطبية، علما أنه تم في الأسبوع الماضي وبسبب الارتفاع في معدلات الإصابة بالفيروس، فتحت أقسام كورونا في بعض المستشفيات، بضمنها مستشفى "مائير" في كفار سابا، ومستشفى "هعيمق" في العفولة، كما افتتحت وحدة العناية المركزة لمرضى كورونا في مستشفى "تال هشومير".

كورونا في المدارس: الإصابات ترتفع لـ714 وإغلاق 215 مدرسة

إلى ذلك، يواصل فيروس كورونا الانتشار في المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد، حيث تم بالأيام الأخيرة إغلاق 39 مدرسة جديدة كإجراء وقائي من كورونا ليصل عدد المدارس المغلقة 215 مدرسة.

كما سجلت 41 إصابة بالفيروس بصفوف الطلاب والمعلمين لترتفع حصيلة الإصابات إلى 714، بينما يتواجد 21555 من المعلمين والطلاب في الحجر الصحي المنزلي.

وتزامن معدل الارتفاع بفيروس كورونا مع صدور تقرير عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وحذر من خلاله من ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وأوصى بفرض تقييدات على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.

التحذير من موجة ثانية لكورونا

ويأتي هذا التقرير للجيش بعد تقرير نسب إليه، ونشر أمس السبت، وحذر من خلاله من دخول إسرائيل إلى موجة ثانية من فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ورد في تقرير لـ"مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن مركز المعلومات لوحدة الاستخبارات العسكرية نشر صباح اليوم الأحد، تقريرا أوضح بوجود مخاطر مرتفعة للإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة.

وحيال هذه المخاطر، أوصى التقرير بفرض تقييدات على التجمهر والاحتفالات في الأماكن المغلقة والقاعات، على أن تجرى الاحتفالات في المناطق والأماكن المفتوحة، وكذلك تشديد الإجراءات من أجل أن يلتزم الجمهور باستعمال الكمامات.

كما يوصي التقرير بإنشاء فواصل عازلة بين المتواجدين في الأماكن المغلقة والمساحات المشتركة، ويدعو كذلك إلى تركيز وتكثيف حملة التوعية للجمهور بشأن ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال المكوث بالإمكان المغلقة.

"علينا أن نعتاد على العيش في ظل كورونا"

وتطرق نائب مدير عام وزارة الصحة البروفيسور إيتمار غروتو، إلى تقرير الجيش الذي نشر، أمس السبت، وحذر من موجة ثانية لكورونا في البلاد، وإمكانية تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالفيروس ومئات الوفيات بشكل يومي، فيما دعا الجيش في تقريره إلى فرض إجراءات مشددة بحال لم تتراجع وتيرة الإصابة بالفيروس.

ورغم هذه التحذيرات، إلا أن نائب مدير عام وزارة الصحة يعتقد أنه لا يوجد أي سبب للعودة إلى الوراء وبالإمكان فتح سوق العمل بشكل كامل، قائلا "علينا أن نعتاد على العيش في ظل كورونا، وفي نفس الوقت مكافحة الفيروس كما نعرف، من خلال التحقيقات الوبائية، وتشخيص الحالات واستعمال الكمامات".

وأوضح أن الوزارة تتابع المعدلات اليومية للإصابة بالفيروس، علما أن هناك زيادة في انتشار الفيروس في الأيام الأخيرة، مبينا بأن المعدل اليومي يقترب من تسجيل 300 إصابة، مؤكدا بأنه لا يهم تسمية ذلك موجة ثانية أم لا، وإنما الأهم "الاستعداد لمعدل الارتفاع اليومي والعمل على وقفه".

الصحة الإسرائيلية: 53 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة لـ4716

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة ما يرفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 4716 إصابة، علما أن مجمل الإصابات التي سجلت في البلاد منذ آذار/مارس الماضي، بلغت 20686 إصابة، حيث تعافى من الفيروس 15664 مريضا.

ويرقد في مستشفيات البلاد 209 من المصابين وصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، و43 حالة خطيرة، وهناك 28 شخصا بحالة خطيرة تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما الغالبية العظمى من المصابين يخضعون للحجر الصحي المنزلي أو الحجر والرقابة الصحية في الفنادق.

وسجلت، يوم السبت، 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلن عن وفاة مصاب لترتفع الوفيات إلى 305.

ومع الارتفاع بالإصابات، كثفت وزارة الصحة وصناديق المرضى من إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، يوم الجمعة، 12765 فحصا، بينما، أمس السبت، أجري 6021 فحصا، بينها 2.8% من الفحوصات أتت نتائجها موجبة، أي الإصابة بالفيروس.