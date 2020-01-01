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رقاقة لاصقة تثبت في الساعات الذكية لقياس المؤشرات الحيوية للمستخدم

الأحد 21 يونيو 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رقاقة لاصقة تثبت في الساعات الذكية لقياس المؤشرات الحيوية للمستخدم


وكالات / سما /

ابتكر فريق من المهندسين في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة رقاقة لاصقة تثبت في الجزء الداخلي من الساعات الذكية لقياس المؤشرات الحيوية للمستخدم أثناء ارتداء الساعة.

وتستطيع الرقاقة اللاصقة قياس بعض الدلالات الكيميائية الموجودة في العرق واستخدامها للوقوف على الحالة الصحية للمستخدم.

وأفاد الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا بأن الرقاقة تستطيع قياس مستويات بعض المواد مثل الجولوكوز واللاكتات وغيره من المواد الحيوية التي تتواجد بنسب ضئيلة في العرق.

ونقل الموقع عن الباحث سام إمام جاد رئيس فريق الدراسة والباحث بقسم الهندسة الكهربائية والحوسبية في جامعة كاليفورونيا قوله إن "الفكرة وراء ابتكار هذه الرقاقة هي أن هناك حاليا أكثر من مئة مليون ساعة ذكية يتم ارتداؤها حول العالم، وتتميز هذه الساعات بقدرات حوسبية وقدرات فائقة على جمع المعلومات وتخزينها".

وأضاف "ولذلك جاءتنا فكرة استخدام هذه الساعات كمنصة لمراقبة الوظائف الحيوية للمستخدم والحصول على معلومات على مستوى الجزيئات للكيمياويات داخل جسم الانسان".

ويستطيع الجزء الملامس لجلد الانسان من الرقاقة تحليل التركيب الكيميائي للعرق الذي يفرزه المستخدم، في حين أن الجزء الملامس لسوار الساعة من الداخل يقوم بتحويل الإشارات الكيميائية إلى نبضات كهربائية تستطيع الساعة الذكية قراءتها وتحويلها إلى معلومات يطلع عليها المستخدم.

#رقاقة

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