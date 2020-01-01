غزة: آلية جديدة بشأن أقساط مدينة حمد السكنية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، الأحد، عن آلية جديدة لتسديد أقساط مدينة حمد السكنية في خان يونس.

وأوضح ناجي سرحان وكيل الوزارة بغزة، خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، أن لجنة متابعة العمل الحكومي وبعد إجراء بحث ميداني قررت إطلاق خدمة جديدة من خلال الحاسوب الحكومي لتسوية المستحقات المالية للمستفيدين من الشقق.

وبين أنه سيتم فتح المجال أمام جميع المستفيدين بتسديد أقساطهم من خلال مستحقاتهم لأنفسهم وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وأشار إلى أنه سيتم خصم 20% من قيمة الأقساط، وأن هناك 2324 مستفيدًا من الشقق السكنية.