مهاجم الأمعري ينفرد برقم تاريخي

رام الله / سما /

توّج محمد مراعبة مهاجم فريق شباب الأمعري, هدافا لدوري المحترفين بالضفة المحتلة هذا الموسم, عقب نهاية المسابقة.

وسجل مراعبة 18 هدفا مع الأمعري, ليحصل على لقب الهداف, بفارق هدفين أمام ملاحقه المباشر شهاب قنبر لاعب جبل المكبر.

ويعدّ هذا اللقب هو الثالث لمهاجم الأمعري صاحب الـ"26 عاما", إذ سبق أن نال جائزة الهداف مرتين, الأولى موسم 2015-2016 برفقة شباب الخضر (17 هدفا), والثانية موسم 2016-2017 مع ثقافي طولكرم (11 هدفا).

ولم يسبق لأي لاعب أن نال لقب الهداف 3 مرات في دوري المحترفين منذ اعتماد المسابقة موسم 2010-2011, لينفرد مراعبة بهذا الرقم التاريخي حتى الآن.