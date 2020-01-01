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حلم ريال مدريد في ضم بوجبا يعود من جديد!

الأحد 21 يونيو 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حلم ريال مدريد في ضم بوجبا يعود من جديد!


وكالات / سما /

عاد حلم ريال مدريد الإسباني في ضم نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في الظهور من جديد بعد فترة من توقف الحديث عن الصفقة الحلم لمواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للميرينجي.

شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية الاذاعية نقلت أنباء مساء السبت تفيد بأن صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد مازالت ممكنة في الصيف الجاري.

جاء ذلك حسبما أفاد الصحفي الإسباني جوليان لورانس الذي أكد أن بوجبا قد ينتهي به المطاف في صفوف النادي الملكي في الموسم المقبل.

و قال لورانس في تصريحات للشبكة ” في الوقت الحالي ووفقاً لمعلوماتي فإن بوجبا يركز على عمله في مانشستر يونايتد و هو شيء مهم جداً بالنسبة له”.

و أضاف مفيداً ” قد أتفهم محاولات سولشاير للحفاظ عليه في النادي و لكن بالنسبة لكون بول في سن 27 عاماً ، ربما يتجه للعب في مكان آخر”.

واستطرد لورانس قائلاً ” لو جاء ريال مدريد بحثاً عن توقيع بوجبا فإنه لن يقول لا لأنه حلمه الكبير، و لكن لو نجح مانشستر يونايتد في الحفاظ على بوجبا ليلعب رفقة برونو فيرنانديز فإن الأمور ستكون رائعة، بول واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم “.

#ريال مدريد #بوجبا

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