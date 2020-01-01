رسميًا.. أول ضحية بعد عودة الدوري الإسباني

وكالات / سما /

أعلن نادي ريال بيتيس في وقت مبكر من صباح الأحد، إقالة مدربه جوان فرانسيسك فيرير “روبي”، بعد الهزيمة أمام أتلتيك بلباو.

وتعرض ريال بيتيس لهزيمة جديدة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو في سان ماميس بهدف نظيف، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة.

ونشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله توجيه الشكر إلى المدرب روبي، وطاقمه الفني على الفترة التي تواجدوا بها في النادي وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، وتعيين أليكسيس تروخيو بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وتولى المدرب الكتالوني السابق لفريق إسبانيول، مسؤولية تدريب ريال بيتيس مطلع الموسم الجاري، لكن النتائج لم تكن على قدر التوقعات بالنسبة للفريق الذي تأهل للبطولات الأوروبية بعد 12 عامًا.

ومن المقرر أن يتولى أليكسيس تروخيو المباريات الثمانية المتبقية لريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني حتى نهاية الموسم.