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نيمار يرفض الاستسلام في معركته ضد برشلونة

الأحد 21 يونيو 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يرفض الاستسلام في معركته ضد برشلونة


وكالات / سما /

يرفض نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رفْع شعار الاستسلام في معركته القانونية ضد برشلونة، حيث يحرص راقص السامبا على الحصول على باقي المكافأة الخاصة بتجديد عقده الأخير مع البارسا.

وكانت المحكمة الاجتماعية رقم 15 في مدينة برشلونة، قد قضت بعدم أحقية نيمار في الحصول على مكافأة تجديد عقده الأخير مع الفريق الكتالوني كاملة، وفرضت على اللاعب دفع 6.7 مليون يورو إلى النادي الإسباني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن البيئة المحيطة بنيمار أكدت أن محامي اللاعب سيقدم استئنافاً على الحكم لدى المحكمة العليا في مقاطعة كتالونيا.

ولم ينل هذا الحكم استحسان نيمار دا سيلفا، لأنه يرى أنه بمجرد التوقيع على عقده الأخير مع برشلونة، كان يستحق الحصول على مكافأة التجديد كاملة (64.4 مليون يورو).

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

#نيمار دا سيلفا #برشلونة

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