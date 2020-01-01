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ليفربول يخشى من رحيل ماني هذا الصيف

الأحد 21 يونيو 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يخشى من رحيل ماني هذا الصيف


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية عن تخوف إدارة نادي ليفربول من رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف الريدز خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم ساديو ماني بالانتقال للعب في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بعد أن طلب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي الحالي التعاقد مع الدولي السنغالي.

ويبدو أيضاً بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ترغب في التعاقد مع ساديو ماني، لتزداد الأمور صعوبةً على ليفربول في إمكانية استمرار اللاعب لفترة أطول.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن النجم السنغالي ابن 28 عاماً لم يقدم أي مؤثر بعد بشأن العرض الذي قدمته إدارة ليفربول لتمديد عقده لفترة أطول، مما يؤكد تفكير اللاعب في الرحيل هذا الصيف.

وأكملت الصحيفة بأن اللاعب لن يغادر فريق ليفربول إلا بمبلغ لا يقل عن 150 مليون استرليني، ولكن تأمل إدارة ليفربول في نسيان ماني فكرة الرحيل، والاستمرار مع النادي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن عقد ساديو ماني مع ليفربول سينتهي صيف عام 2023، وشارك حتى الآن هذا الموسم مع الريدز في 38 مباراة، ونجح في تسجيل 18 هدفاً، وصنع 12 آخرين.

#ليفربول #ماني

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