  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملحم يتحدث حول تطورات فيروس كورونا و الرواتب ويعتذر للموظفين

الأحد 21 يونيو 2020 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم يتحدث حول تطورات فيروس كورونا و الرواتب ويعتذر للموظفين


رام الله / سما /

اعتذرالناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم  اليوم الاحد من موظفي السلطة بسبب تأخر صرف رواتبهم .

وقال ملحم في مؤتمر صحفي : " أعتذر للموظفين لا جديد بخصوص الرواتب مضيفا انه عند توفر إمكانية الصرف بأي نسبة سيعلن وزير المالية ذلك.

وحول تطورات فيروس كورونا قال ملحم انه "بعد الوصول إلى تسجيل إصابات صفرية بالفيروس، قمنا بخلق توازن بين الاحتياجات الصحية والضرورة الاقتصادية، ومع تزايد العدد اضطررنا إلى انتهاج سياسة الاغلاق لبعض الأماكن المصابة، وذلك لكسر سلسلة تفشي الوباء، وذلك حرصا على حياة ومصلحة أبناء شعبنا".

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من العالقين من أبناء شعبنا في مصر وصلت إلى معبر الكرامة في اريحا، والجهود متواصلة لعودة العالقين من مختلف دول العالم، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وجميع المؤسسات ذات العلاقة.

وعن الفعالية الجماهيرية المقرر عقدها يوم غد الاثنين، في أريحا لمواجهة الضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية، أكد ملحم ضرورة التزام المشاركين باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

#ملحم #رواتب #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

تطورات دراماتيكية ..السيسي يقرر التدخل العسكري في ليبيا

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم "البريج"

الجيش الاسرائيلي يعثر على الجندي "فيشلر" مقتولًا جنوبي البلاد

معهد أمريكي يكشف عن خارطة "الضم" التي خططت لها إسرائيل والخيارات المطروحة..!

الأرشيف الإسرائيليّ يكشِف عن مجزرةٍ مُروعةٍ في قرية صفصاف: قتل جماعيّ واغتصاب أطفال

قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم

ام جبر وشاح ... جهاد بازي

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الرد سيبدأ من غزة.. المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة

غانتس : الضم يجب أن يكون بشكل ضيّق وبالتنسيق مع الأردن

مقتل شاب من يطا في جنين رميا بالرصاص

نتنياهو

قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم