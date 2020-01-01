ملحم يتحدث حول تطورات فيروس كورونا و الرواتب ويعتذر للموظفين

رام الله / سما /

اعتذرالناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم اليوم الاحد من موظفي السلطة بسبب تأخر صرف رواتبهم .

وقال ملحم في مؤتمر صحفي : " أعتذر للموظفين لا جديد بخصوص الرواتب مضيفا انه عند توفر إمكانية الصرف بأي نسبة سيعلن وزير المالية ذلك.

وحول تطورات فيروس كورونا قال ملحم انه "بعد الوصول إلى تسجيل إصابات صفرية بالفيروس، قمنا بخلق توازن بين الاحتياجات الصحية والضرورة الاقتصادية، ومع تزايد العدد اضطررنا إلى انتهاج سياسة الاغلاق لبعض الأماكن المصابة، وذلك لكسر سلسلة تفشي الوباء، وذلك حرصا على حياة ومصلحة أبناء شعبنا".

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من العالقين من أبناء شعبنا في مصر وصلت إلى معبر الكرامة في اريحا، والجهود متواصلة لعودة العالقين من مختلف دول العالم، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وجميع المؤسسات ذات العلاقة.

وعن الفعالية الجماهيرية المقرر عقدها يوم غد الاثنين، في أريحا لمواجهة الضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية، أكد ملحم ضرورة التزام المشاركين باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.