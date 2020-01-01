وزيرة الصحة : تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الأحد، تسجيل 43 إصابة جديدة في الخليل ونابلس وطولكرم، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فايروس كورونا إلى 1022.

وأوضحت الكيلة في مؤتمر صحفي مع الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن 41 إصابة في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، ومثلها في طولكرم، وأشارت إلى أن الفحوصات التي تم إجراؤها في آخر 24 ساعة وصلت 2350 فحصًا.

وأعلنت عن مجموعة إجراءات جديدة تتمثل بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، والطلب من جميع المستشفيات الأهلية والخاصة رفع جاهزيتها استعدادًا لأي طارئ، مع تعليمات بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض مع التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل احتاجت إلى الإدخال لقسم العناية المكثفة. وقالت إنه تم إعادة افتتاح أقسام الطوارئ والكلية في مستشفى الخليل الحكومي بعد تعقيمها، فيما ستتم إعادة سحب العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية، وفي حالة كانت نتائجهم سلبية سيغادرون المستشفى إلى منازلهم للحجر لمدة 14 يومًا، وسيتم تعقيم المستشفى وإعادة فتحه أمام الجمهور.

وأوضحت أنه تم أخذ عينات من المرضى المقيمين في قسم الأورام في مستشفى بيت جالا الحكومي، والحجر عليهم داخل القسم منذ يوم الأربعاء الماضي، وسيتم إجراء فحص آخر لهم اليوم، وفي حال كانت نتائجهم سلبية فستتم مغادرتهم القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.

وأضافت وزيرة الصحة أن 270 مواطناً من العالقين في مصر سيصلون اليوم، وستقوم طواقم وزارة الصحة باستقبالهم على معبر الكرامة وإجراء الفحوصات اللازمة، حيث سيتم إدخال جميع الذين تظهر نتائجهم سلبية إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً ثم سيتم أخذ عينات منهم بعد انتهاء حجرهم. أما الذين تظهر نتائجهم إيجابية فسيتم نقلهم إلى مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن لدى وزارة الصحة حالياً مركز النويعمة التابع للأمن الوطني في أريحا، وهو مجهز بالكامل في حال اقتضى الأمر لاستخدامه.