  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرد سيبدأ من غزة.. المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة

الأحد 21 يونيو 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرد سيبدأ من غزة.. المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة


القدس المحتلة / سما /

تتزايد المخاوف الإسرائيلية، من ردة فعل الشارع الفلسطيني، على تطبيق مخطط ضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
 
وكشف المحلل الإسرائيلي، في صحيفة "معاريف" العبرية، بن كسبيت، النقاب عن تخوفات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من أن يؤدي الضم لاندلاع انتفاضة ثالثة.
 
وقال المحلل بن كسبيت، صباح اليوم الأحد، إن الجيش والشاباك، يستعدان لموجة عنف قوية بالمناطق الفلسطينية، وأن تقديرات الشاباك تشير إلى أن الضم لن يمر بدون عنف، خصوصا في قطاع غزة.
 
وبحسب المحلل الإسرائيلي، يتوقع الشاباك، أن موجة العنف التي ستبدأ من غزة، سرعان من تؤثر على مناطق الضفة الغربية، خلال توقعات بانضمام عناصر حركة فتح لهذه الموجة.
 
وأشار المحلل إلى أن إسرائيل، تحاول في هذه المرحلة معرفة ردود الأفعال الشعبية والرسمية، في الدول العربية، خصوصا في الأردن، والعمل على احتوائها، بواسطة رئيس الموساد. 

#مخططات الضم #انتفاضة #اسرائيل #غزة

الأكثر قراءة اليوم

تطورات دراماتيكية ..السيسي يقرر التدخل العسكري في ليبيا

الداخلية بغزة تصدر بيانا مهما حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم "البريج"

الجيش الاسرائيلي يعثر على الجندي "فيشلر" مقتولًا جنوبي البلاد

معهد أمريكي يكشف عن خارطة "الضم" التي خططت لها إسرائيل والخيارات المطروحة..!

الأرشيف الإسرائيليّ يكشِف عن مجزرةٍ مُروعةٍ في قرية صفصاف: قتل جماعيّ واغتصاب أطفال

قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم

ام جبر وشاح ... جهاد بازي

الأخبار الرئيسية

ملحم يتحدث حول تطورات فيروس كورونا و الرواتب ويعتذر للموظفين

وزيرة الصحة : تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا

غانتس : الضم يجب أن يكون بشكل ضيّق وبالتنسيق مع الأردن

مقتل شاب من يطا في جنين رميا بالرصاص

نتنياهو

قناة عبرية: نقاش مصيري هذا الأسبوع في البيت الأبيض لتحديد مستقبل الضم