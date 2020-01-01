الرد سيبدأ من غزة.. المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الضم سيؤدي لانتفاضة ثالثة

القدس المحتلة / سما /

تتزايد المخاوف الإسرائيلية، من ردة فعل الشارع الفلسطيني، على تطبيق مخطط ضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.



وكشف المحلل الإسرائيلي، في صحيفة "معاريف" العبرية، بن كسبيت، النقاب عن تخوفات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من أن يؤدي الضم لاندلاع انتفاضة ثالثة.



وقال المحلل بن كسبيت، صباح اليوم الأحد، إن الجيش والشاباك، يستعدان لموجة عنف قوية بالمناطق الفلسطينية، وأن تقديرات الشاباك تشير إلى أن الضم لن يمر بدون عنف، خصوصا في قطاع غزة.



وبحسب المحلل الإسرائيلي، يتوقع الشاباك، أن موجة العنف التي ستبدأ من غزة، سرعان من تؤثر على مناطق الضفة الغربية، خلال توقعات بانضمام عناصر حركة فتح لهذه الموجة.



وأشار المحلل إلى أن إسرائيل، تحاول في هذه المرحلة معرفة ردود الأفعال الشعبية والرسمية، في الدول العربية، خصوصا في الأردن، والعمل على احتوائها، بواسطة رئيس الموساد.