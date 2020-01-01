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بيت لحم: الاحتلال يخطر مواطنا بإخلاء أرضه في بلدة الخضر

الأحد 21 يونيو 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بإخلاء أرضه الزراعية.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، ان قوات الاحتلال أخطرت المواطن بسام خليل جبر غنيم بإخلاء أرضه الواقعة في منطقة خلة الفحم، والبالغة مساحتها 6 دونمات، والقريبة من مستوطنة "اليعازر".

يشار الى أن المواطنين في البلدة المذكورة يتعرضون منذ فترة الى مضايقات جمة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، تمثلت بتجريف أراضٍ، واقتلاع الأشجار، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم.

#الاحتلال

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