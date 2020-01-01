اسرائيل: الموجة الثانية من كورونا بدأت ومجلس الامن القومي يعقد اجتماعا عاجلا ..

القدس المحتلة / سما /

أمرت وزارة الصحة إلاسرائيلية المستشفيات صباح اليوم (الأحد) بإعادة فتح اقسام كورونا إثر تصاعد الفيروس في الأسابيع الأخيرة. وتنص الرسالة على وجوب فتح جناح واحد وفقًا لعدد المرضى أو الذين دخلوا المستشفى.

وتزامنت هذه التعليمات مع صدور تقرير عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وحذر من خلاله من ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وأوصى بفرض تقييدات على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.

ويأتي هذا التقرير للجيش بعد تقرير نسب إليه، ونشر أمس السبت، وحذر من خلاله من دخول إسرائيل إلى موجة ثانية من فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ورد في تقرير لـ"مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا".

في الأسابيع الأخيرة ، أغلقت المستشفيات أجنحة الكورونا المخصصة بسبب انخفاض عدد المرضى الجدد ، ولكن في الآونة الأخيرة حدثت زيادة جديدة في عدد المرضى. وبحسب بيانات وزارة الصحة التي صدرت الليلة الماضية ، تم تشخيص 294 مريضا جديدا أمس ، وعدد المرضى النشطين 4669 مريضا. تم إدخال 192 من المرضى إلى المستشفى - بزيادة قدرها 31 عن يوم الجمعة. عدد المرضى الخطرين 40.

وأشار البروفيسور سيغال صادقي ، رئيس الصحة العامة في وزارة الصحة ، الذي قال بالفعل أن إسرائيل في "الموجة الثانية من الفيروس وأوضح "لا نريد العودة إلى الإغلاق".."من الواضح أنه مع الافتتاح الخاطئ ، ستكون هناك عدوى وسيناريوهات بدون أعراض ممكنة".

إلى ذلك فقد ظهرت بؤر جديد لتفشي الفيروس في هذه الموجة الجديدة وهي لم تكن قائمة من قبل. فقد اشارت المعطيات التي تكشف عنها وزارة الصحة الإسرائيلية إلى بؤرة جديدة لتفشي الفيروس في البلدات البدوية في جنوب إسرائيل ، ولا سيما في مدينة رهط وعرعرة النقب إلى جانب ارتفاع غير أسبوعي في اعدادك في مدينة تل ابيب وضواحيها ، ناهيك عن البؤرتين المعروفتين منذ الموجة الأولى للفيروس ، وهم القدس وبني براك.

هذا ويلتئم اليوم مجلس الامن القومي الإسرائيلي للنظر في سبل التصدي لانتشار الفيروس من جديد علما بأن المدارس الإعدادية والثانوية في إسرائيل قد يكون انهت السنة الدراسية وبقيت حتى نهاية الشهر الجاري فقط المدارس الابتدائية. مما قد يساعد على لجم هذه الموجة.