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وفاة أسطورة العراق أحمد راضي متأثرا بإصابته بكورونا

الأحد 21 يونيو 2020 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة أسطورة العراق أحمد راضي متأثرا بإصابته بكورونا


وكالات

أعلن في العراق، اليوم الأحد، عن وفاة النجم العراقي السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

وجاءت وفاة أحمد راضي قبل نقله إلى الأردن لاستكمال العلاج من فيروس كورونا، حيث اتخذت ترتيبات لنقله إلى العاصمة الأردنية عمان.

وكانت تقارير أشارت السبت إلى أنه سيتم نقل راضي إلى العاصمة الأردنية لتلقي العلاج من فيروس كورونا، بعد أن ساءت صحته أكثر، ونظرا لأن عائلته تقيم في الأردن.

وكان أسطورة منتخب العراق أدخل في وقت في سابق إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا الجديد

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر طبي في المستشفى قوله إن "الكابتن أحمد راضي يعاني من ضيق التنفس وظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس مما استوجب نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي".

وتأتي وفاة أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، أثر إصابته بفيروس كورونا، بالرغم من صحته الجيدة قبل دخول المستشفى.

يذكر أن راضي يعتبر من أساطير الكرة العراقية، وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، والذي جاء في مرمى بلجيكا بـمونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك.

#وفاة #فيروس كورونا #أحمد راضي

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