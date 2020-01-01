غانتس : الضم يجب أن يكون بشكل ضيّق وبالتنسيق مع الأردن

القدس المحتلة / سما /

أبلغ بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه يفضل فرض السيادة الإسرائيلي على الأغوار بشكل جزئي وضيق، وبالتنسيق مع الأردن.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن غانتس شدد على أن أي مخطط لتنفيذ هذه الخطوة يجب أن يتم بعد فحص جميع آثار هذه الخطوة من جميع الجوانب.

وطلب غانتس أن تكون عملية الضم أقل بكثير من نسبة الـ 30% التي تحددها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال غانتس إن من المستحيل تطبيق السيادة على غور الأردن بدون فهم واضح لموقف المملكة والتنسيق معها بشأن هذه القضية.

ويرى غانتس أن من الضروري أن يكون لإسرائيل موقف واضح تجاه الولايات المتحدة بشأن ما توشك على اتخاذه.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن الفجوات كبيرة بين نتنياهو وغانتس بشأن عملية تطبيق السيادة.