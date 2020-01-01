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الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً

الأحد 21 يونيو 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً


رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال وشرطته عدة فلسطينيين فجر الأحد، من القدس ورام الله والخليل.

ووفق مصادر محلية فإن الاعتقالات طالت 8 شبان على الأقل من العيساوية شمال القدس المحتلة، وهم: عمر مروان عبيد، ومحمود محمد عبيد، ومحمود مروان عودة، وأحمد إياد عودة، ومحمود عبد محمود، ومحمد نسيم عبيد، وحسن ياسر درويش (14 عامًا)، ومحمد سميح عليان.

وفي رام الله، قالت المصادر إن الاحتلال اعتقل سليم أبو ربيع (45 عامًا) من بلدة المزرعة الغربية، والشاب سليم حمدان (32 عامًا) من بلدة دورا القرع، إضافة لاعتقال ثلاثة شبان أثناء مرورهم على حاجز بيت ايل.

وفي يطا جنوب الخليل اعتقل الاحتلال إياد أبو قبيطة.

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