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أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق قطاع غزة اليوم

الأحد 21 يونيو 2020 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد، على النحو التالي:

اللحوم

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

الدواجن

طبق البيض:

 8 – 9 شيكل

الدجاج

1ك = 9 – 10 شيكل

صدر: 22 شيكل

شيش: 23 شيكل

فخد: 11 – 12 شيكل

دبوس: 13 شيكل

جناح: 8 – 9 شيكل

كبدة: 15 شيكل

الحبش

1ك = 10 شيكل

صدر: 15 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 10 شيكل

فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل

جناح: 9  شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل

الأسماك الطازجة

دنيس (برك): 33 شيكل

سردينة: 23 شيكل

مليطة: 42 شيكل

سويسي: 25 – 35 شيكل

طرخرون: 23 شيكل

فريدي: 30 شيكل

لوكس صخر: 50 شيكل

سلطان إبراهيم: 28 شيكل

سكمبلة: 9 شيكل

#اللحوم #الدجاج

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