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الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل

الأحد 21 يونيو 2020 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت عددا من المنازل في بلدة يطا جنوبا.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد يوسف محمد بحر (26 عاما)، ومحمد ابراهيم مصطفى صبارنة، عقب دهم منزليهما في بيت أمر، ونقلتهما إلى مركز عصيون الاحتلالي.

وأضاف عوض، ان قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في مناطق عصيدة، والباطن، والبياضة، والزحلفان، وفتشتها بطريقة همجية، إذا قامت بتكسير ابواب محلات المناصرة للسجاد والموكيت قرب دوار صافا.

 كما اقتحمت تلك القوات بلدة يطا، وداهمت عدة احياء، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: منزل المواطن ناجح شحدة ابو قبيطة، واياد ذياب ابو قبيطة.

#الاحتلال

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