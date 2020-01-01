رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، تسجيل 108 إصابات بفيروس كورونا في الخليل ونابلس.

كما تناولت اعلان رئيس الوزراء محمد اشتية إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس، أبرزها: اغلاق الخليل باستثناء حركة البضائع ومنع الأعراس وبيوت العزاء في كافة المحافظات، واغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

تسجيل 108 إصابات بكورونا في أعلى حصيلة يومية

اشتية: اغلاق الخليل ومنع الأعراس وبيوت العزاء في كافة المحافظات

اصابة شاب شرق رام الله واعتقالات في الخليل وجنين

البدء بتوسيع شارع الأنفاق لربط القدس بمستوطنات "غوش عتصيون"

المزيد من أعضاء الكونغرس يوقعون على وثيقة تعارض ضم أجزاء من الضفة

الخبير خمايسي: القدس بحاجة لـ12 ألف منزل لحل أزمة السكن

تسجيل وفاة واحدة و294 إصابة جديدة بالفيروس في اسرائيل

"الحياة الجديدة":

108 إصابات بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

اشتية: اغلاق الخليل باستثناء حركة البضائع ومنع الأعراس وبيوت العزاء في كافة المحافظات

اغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية والعمل على تقرير حركة الموظفين بين المحافظات ابتداء من اليوم

صندوق التقاعد الهولندي يوقف الاستثمار في بنكين اسرائيليين متورطين بالاستيطان

الزق يحذر من انفجار الوضع في قطاع غزة نتيجة بلطجة حماس

الخارجية: البدء بإجلاء المواطنين العالقين في تركيا نهاية الشهر الجاري

"الأيام":