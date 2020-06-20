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الصحة المصرية: تسجيل 89 حالة وفاة و1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 20 يونيو 2020 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة المصرية: تسجيل 89 حالة وفاة و1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا


القاهرة /سما/

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 89 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مجاهد، في تصريح له اليوم السبت، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 53758 حالة، من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 2106 حالة وفاة.

#مصر #فيروس كورونا #اصابات

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