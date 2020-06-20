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بعد يومين من فقدانه..

الجيش الاسرائيلي يعثر على الجندي "فيشلر" مقتولًا جنوبي البلاد

السبت 20 يونيو 2020 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يعثر على الجندي "فيشلر" مقتولًا جنوبي البلاد


القدس المحتلة / سما /

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، العثور على جثة الجندي الإسرائيلي المفقود الرقيب أول "عديال فيشلر" مقتولا بالقرب من قاعدة "شيزوفين" العسكرية.
 
ونقلت القناة السابعة العبرية عن المتحدث باسم الجيش قوله، "إنه تم العثور على جندي الجيش الإسرائيلي المفقود "عديال فيشلر" جثة هامدة بعد جهود مكثفة من مئات الجنود للبحث عنه خلال اليومين الماضيين".
 
وكانت قد شاركت في عمليات البحث قوات من الشرطة ومتطوعين من وحدة الإنقاذ إيلات-أيلوت والمئات من الجنود بينهم أفراد من الشرطة العسكرية وأفراد من وحدة فرع العثور على المفقودين التابع لقسم القوى البشرية في الجيش، حيث قاموا بتمشيط القاعدة والمناطق المحيطة بها بالإضافة لقيام مروحية تابعة للشرطة بعملية تمشيط جوية للمنطقة، وكذلك مروحيات تابعة للجيش كما تم استخدام وسائل تكنولوجية متطورة.

#الجيش الإسرائيلي #عديال فيشلر

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