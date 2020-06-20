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محافظ نابلس: إغلاق المدينة بشكل كامل وتقييد حركة المواطنين حتى مساء الاثنين..

السبت 20 يونيو 2020 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس: إغلاق المدينة بشكل كامل وتقييد حركة المواطنين حتى مساء الاثنين..


نابلس / سما /

قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، إغلاق مدينة نابلس بشكل كامل، وتقييد حركة المواطنين منذ الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، ولغاية الساعة الثامنة من مساء الاثنين المقبلن بناء على قرار رئيس الوزراء محمد اشتية.

وقال رمضان خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المحافظة، "إنه من اجل سلامة المواطنين وليتسنى لفرق الطب الوقائي رسم خريطة وحصر المخالطين للمصابين، بناء على قرارات لجنة الطوارئ التي يرأسها رئيس الوزراء محمد اشتية، تقرر إغلاق المدنية لـ48 ساعة".

وأضاف أنه يسمح فقط للأفران والسوبر ماركت والصيدليات، فتح أبوابها والعمل، على أن يلبي احتياجات الأسرة شخص واحد فقط"، مؤكدا السماح لاستمكال طلبة الثانوية العامة امتحاناتهم المتبقية شريطة الالتزام بشروط السلامة وعلى ان يظهر كل طالب بطاقته خلال التنقل، مع استمرار عمل مراكز التصحيح.

وشدد رمضان على أنه تم الإيعاز للأجهزة الأمنية لمتابعة تنفيذ القرارات والتشديد على الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية، إضافة إلى منع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج وبيوت العزاء وكل أشكال التجمهر حتى اشعار آخر.

وأكد انه جرى توقيف أحد الاشخاص الذي انتهك حرمة المرضى ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متوعد باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يحاول نشر مثل هذه الفيديوهات.

وقال رمضان إن المصابين بفيروس كورونا من محافظة نابلس متواجدون بأحد المراكز الصحية بالمدينة وهم بحالة جيدة، كما جرى فحص حوالي 1500 عين خلال اليومين الماضين.

#محافظ نابلس #ابراهيم رمضان #فيروس كورونا

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