أسيران يدخلان أعواماً جديدة في الأسر

رام الله / سما /

دخل الأسير ياسر محمد عبيد ربايعة (46 عامًا) من مدينة القدس، اليوم، عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 20/ 6/ 2001، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسير ربايعة مصاب بمرض السرطان، وبحاجة ماسة للمتابعة الطبية الفائقة، علماً أنه لم يشكُ من أيّ أمراض قبل عملية اعتقاله، وبعد أربع سنوات تعرض لوعكة صحية شعر خلالها بآلام شديدة في الكبد أثناء وجوده في سجن ريمون، وقد خضع لعملية جراحية في عام 2007 تم خلالها استئصال جزء من الكبد في مستشفى سوروكا.

وبعد مرور خمس سنوات من إجراء العملية الجراحية عاد يشكو من آلام في الكبد، وقد تبين من خلال الفحوص الطبية التي أُجريت له إصابته بمرض السرطان في منطقة المستقيم، إذ ظهرت أعراضه بعد عملية الكبد، وتم إجراء عملية جراحية في الكبد مرة أُخرى، واستئصال أجزاء من الأمعاء في مستشفى إيشل في بئر السبع، وقد تفاقم وضعه الصحي جراء مماطلة إدارة معتقلات الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له خاصة جرعات من الكيماوي في الموعد المحدد "يوجد كيس من الفضلات يوضع على جانبه.

والأسير متزوج، ولديه ولد اسمه محمد وبنت اسمها نوار، تركها وعمرها عام عند اعتقاله، وقد توفي والده عام 2017.

ودخل الأسير درويش إبراهيم درويش أبو عياش (31 عامًا) من مدينة قلقيلية عامه الـ14 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 20/ 6/ 2007، وهو محكوم بالسجن لمدة 15 عاماً.