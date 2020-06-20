البرغوثي :القرار الهولندي سحب الاستثمارات من بنوك إسرائيل- انتصار جديد لحركة المقاطعة

رام الله / سما /

وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار صندوق التقاعد الهولندي سحب استثماراته في البنوك الإسرائيلية بأنه إنتصار جديد لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

وقال البرغوثي ان هذا القرار يضاف إلى قرارات سابقة لصندوق الاستثمارات النرويجي و هيئة المعاشات الهولندية، وذلك يؤكد صحة إستراتيجية المقاطعة وفرض العقوبات دوليا على إسرائيل إلى جانب مقاومة مخططاتها على الأرض.

وأكد البرغوثي إنطلاق حملة واسعة في إيرلندا للضغط على حكومتها الجديدة لتنفيذ قرار البرلمان الإيرلندي بمقاطعة شاملة للمستعمرات الاستيطانية. و قال البرغوثي إن الحكومة السابقة ماطلت في تنفيذ قرار البرلمان الذي أُخذ بأغلبية كبيرة، وتعمدت الحكومة الجديدة تجاهله في برنامجها.

وأشاد البرغوثي بمؤسسات المجتمع المدني الإيرلندية و بحزب الشين فين المعارض و الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين والتي تنشط و تضغط دون كلل لتنفيذ قرار البرلمان بالمقاطعة.