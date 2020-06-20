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مصرع 4 أطفال سوريين في حريق بالأردن

السبت 20 يونيو 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 4 أطفال سوريين في حريق بالأردن


عمان /سما/

لقي 4 أشقاء سوريين مصرعهم، السبت، إثر تعرضهم لحروق بالغة، في حريق شب في عدد من الخيام داخل إحدى المزارع في العاصمة الأردنية عمان.


جاء ذلك في بيان للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، العقيد عامر السرطاوي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأوضح السرطاوي أن "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت صباح اليوم مع حريق نشب في ست خيام داخل إحدى المزارع الواقعة على طريق المطار".

وأضاف أنه "نتج عن الحريق مصرع أربعة أطفال أشقاء تبلغ أعمارهم (10،8،3،1) أعوام".

وأشار السرطاوي إلى أن "فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي (بالعاصمة عمان)".

ولفت إلى أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق".

ويستضيف الأردن نحو 1.3 مليون سوري؛ قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما داخل الباقون قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

ويعمل عدد كبير من اللاجئين السوريين في الأردن بمهنة الزراعة؛ بحكم خبراتهم في هذا المجال، إضافة لاشتغال آخرين بقطاع البناء.‎

#حريق #الاردن

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