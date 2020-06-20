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غنام تتفقد الإجراءات الوقائية برام الله

السبت 20 يونيو 2020 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام تتفقد الإجراءات الوقائية برام الله


رام الله / سما /

أكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام على أن الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة أقصر الطرق لمنع تفشي فيروس كورونا، مشددة على أن المحافظة وبالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص كثفت جولاتها الرقابية للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت بهذه الإجراءات والبروتوكول الصحي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية على السوق نفذتها اليوم السبت المحافظ غنام وقائد قوات الأمن الوطني في المحافظة وضواحي القدس العميد حافظ الرفاعي، ومدير عام الخدمات الطبية العسكرية العميد منتصر صوالي، ومدير صحة رام الله والبيرة د. وائل الشيخ، ومدير مركز شرطة المدينة المقدم عماد نزال، وبمشاركة 15 فريق ميداني من لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة من جميع جهات الاختصاص.

ووزعت المحافظ غنام الكمامات على المارة والمتسوقين، موجهة التحية لكافة الملتزمين بالتعليمات الصحية الوقائية، مشيرة إلى أن طواقم لجنة الصحة والسلامة العامة اتخذت المقتضى القانوني بحق المحال والمنشآت غير الملتزمة وحررت بحقها إنذارات بالإغلاق.

وبينت د. غنام أن كافة الإجراءات الاحترازية هي لحماية أبناء شعبنا وحتى لا نضطر للعودة إلى المربع الأول للأزمة، لافتة إلى أننا نعول على وعي شعبنا للخروج من هذا الوباء باقل الخسائر والأضرار .

#محافظ رام الله #ليلى غنام #فيروس كورونا

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