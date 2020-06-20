  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: تسجيل 150 حالة وفاة و2150 اصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

السبت 20 يونيو 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل 150 حالة وفاة و2150 اصابة في صفوف جالياتنا حول العالم


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، تسجيل 150 حالة وفاة (2 السعودية، 1 هندوراس)، و2150 اصابة (2 البرازيل، و7 امريكا، و9 السعودية)، و1250حالة تعافي في صفوف جالياتنا حول العالم.

ونقلت الوزارة عن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الاميركية، تسجيل 7 إصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 887، في حين لم تسجل اية حالة وفاة ليبقى العدد 63.

وافادت سفارة دولة فلسطين لدى نيكاراغوا وهندوراس تسجيل اول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن الدكتور نصري كمال حنضل، بسبب فيروس كورونا.

كما افادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية تسجيل حالتي وفاة جديدتين للمواطن محمود سعيد محمود مصطفى الشيخ (53 عاماً)، بمدينة جدة، والمواطن إسماعيل مصطفى ابو إسماعيل (76عاما) بمدينة الرياض، ليرتفع عدد الوفيات الى 33، وتسجيل 9 اصابات جديدة ليرتفع عدد الاصابات الى 85. 

واكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل تسجيل اصابتين جديدتين بالفيروس في صفوف الجالية، تخضعان للحجر المنزلي واوضاعهما مستقرة، ليرتفع عدد الاصابات الى 45، فيما تعافى منها سابقا 34 حالة، وسجلت حالتي وفاة سابقتين. 

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #اصابات #الجاليات الفلسطينية #كورونا حول العالم

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : السلطة الفلسطينية تخرج الأسلحة خارج المقرات الأمنية

تقارير مرعبة حول وتائر كورونا.. الصحة العالمية تعلن دخول العالم مرحلة جديدة وخطيرة

ابو درينة يكشف تفاصيل اجتماع مركزية فتح: خياران أمام اسرائيل وامريكا.. ولن نقبل بضم سنتمتر واحد

صحيفة : "مصر لم تلبّ دعوةً للقاء مع الرئيس عباس والصفدي"

العاهل الاردني: الضم سيعزز قوة حماس.. والصفدي تؤدي لعزل القدس عن الضفة ولا يمكن أن تمر دون رد

الخروج من حالة الحياء السياسي: الحل في قيادة وطنية جديدة !! د.غازي حمد

رسالة الكونجرس لنتنياهو وغانتس للتراجع عن الضم تكتسب زخما و"إيباك" تعارض

الأخبار الرئيسية

اشتيه

إغلاق الخليل ونابلس.. رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

السيسي

تطورات دراماتيكية ..السيسي يقرر التدخل العسكري في ليبيا

860x484 - 2020-06-20T175612.744

القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تصدر بيانًا يحذر إسرائيل من الضم

860x484 - 2020-06-20T164227.094

البدء بتنفيذ الاشغال لتوسيع شارع الانفاق لربط القدس بمستوطنات غوش عتصيون

معهد أمريكي يكشف عن خارطة "الضم" التي خططت لها إسرائيل والخيارات المطروحة..!