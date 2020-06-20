الخارجية: تسجيل 150 حالة وفاة و2150 اصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، تسجيل 150 حالة وفاة (2 السعودية، 1 هندوراس)، و2150 اصابة (2 البرازيل، و7 امريكا، و9 السعودية)، و1250حالة تعافي في صفوف جالياتنا حول العالم.

ونقلت الوزارة عن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الاميركية، تسجيل 7 إصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 887، في حين لم تسجل اية حالة وفاة ليبقى العدد 63.

وافادت سفارة دولة فلسطين لدى نيكاراغوا وهندوراس تسجيل اول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن الدكتور نصري كمال حنضل، بسبب فيروس كورونا.

كما افادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية تسجيل حالتي وفاة جديدتين للمواطن محمود سعيد محمود مصطفى الشيخ (53 عاماً)، بمدينة جدة، والمواطن إسماعيل مصطفى ابو إسماعيل (76عاما) بمدينة الرياض، ليرتفع عدد الوفيات الى 33، وتسجيل 9 اصابات جديدة ليرتفع عدد الاصابات الى 85.

واكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل تسجيل اصابتين جديدتين بالفيروس في صفوف الجالية، تخضعان للحجر المنزلي واوضاعهما مستقرة، ليرتفع عدد الاصابات الى 45، فيما تعافى منها سابقا 34 حالة، وسجلت حالتي وفاة سابقتين.